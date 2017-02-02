08:43 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Таксист - Макгрегору: "Ты и меня в боксе не победишь, какой уж Мейуэзер?"

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Бывший боксер Адам Вайнант, ныне работающий таксистом, сказал чемпиону UFC в легком весе Конору Макгрегору, что у того нет шансов победить лучшего боксера современности Флойда Мейуэзера. Ирландец нисколько не обиделся на эти слова и пожал водителю руку.

– Я вез его и одну девушку в отель в Лас-Вегасе около шести месяцев назад, – цитирует Вайнанта The Ring. - Я даже и не знал, что это был он. Он увидел у меня на экране сайт о боях и спросил по поводу желания Макгрегора встретиться с Мейуэзером. Я сказал следующее: "Конор и меня в боксерском поединке не победит, что уж говорить о величайшем боксере всех времен".

Макгрегор ничего не ответил. Потом я открыл ему дверь, он вышел и сказал: "Я Конор Макгрегор". Я" засмеявшись, ответил, что не собираюсь менять мнение. Он пожал мне руку и ушел. Думаю, его поразила моя смелость.

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Материалы REN-TV

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