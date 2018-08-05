Стивен Сигал: "У меня всегда было стремление помочь российско-американским отношениям стать лучше"

Известный актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал отметил, что искренне благодарен за возможность развивать российско-американские отношения. Ранее он получил должность специального представителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

- У меня всегда было очень сильное стремление сделать все возможное для того, чтобы помочь российско-американским отношениям стать лучше, - приводит RT слова Сигала. - Я неустанно работаю над этим в течение многих лет неофициально, и теперь я очень благодарен за возможность делать то же самое официально. Я искренне благодарен!

Напомним, Сигал с осени 2016 года является гражданином России.