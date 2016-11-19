Штырков победил Силву в Екатеринбурге

Россиянин Иван Штырков единогласным решением судей победил бразильца Антонио Силву в поединке, который прошел в Екатеринбурге. Для 37-летнего бразильца, который известен победой над легендарным Федором Емельяненко, это четвертое поражение подряд. Всего на счету Силвы 19 побед и 11 поражений. В активе 28-летнего Штыркова, который является двукратным чемпионом страны по самбо, пять побед в пяти поединках.