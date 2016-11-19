00:09 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Штырков победил Силву в Екатеринбурге

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Россиянин Иван Штырков единогласным решением судей победил бразильца Антонио Силву в поединке, который прошел в Екатеринбурге. Для 37-летнего бразильца, который известен победой над легендарным Федором Емельяненко, это четвертое поражение подряд. Всего на счету Силвы 19 побед и 11 поражений. В активе 28-летнего Штыркова, который является двукратным чемпионом страны по самбо, пять побед в пяти поединках.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Jigan1609

а нормально написать не можешь?

01:36

Справедливый(Ставрополь)

Сильву таким никогда не видел))) С живОтищем))) Обалдеть,этот парень похоже готовился к русской командировке в булочных)) Тем не менее, он победил! Официальный результат правда другой,но мы ведь помним крайний бой Феди, с той же "шайки" судьи. Сильва это все таки имя в мире ММА( хоть и не самое звездное), зритель зарубежный ведь посмотрит на бой Бигфута...ну зачем в очередной раз "топить" иностранца,отдавая победу "никчемному,но своему"? Стыдно...

01:07

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