Штырков победил Силву в Екатеринбурге

Россиянин Иван Штырков единогласным решением судей победил бразильца Антонио Силву в поединке, который прошел в Екатеринбурге. Для 37-летнего бразильца, который известен победой над легендарным Федором Емельяненко, это четвертое поражение подряд. Всего на счету Силвы 19 побед и 11 поражений. В активе 28-летнего Штыркова, который является двукратным чемпионом страны по самбо, пять побед в пяти поединках.
Jigan1609
а нормально написать не можешь?
01:36
Справедливый(Ставрополь)
Сильву таким никогда не видел))) С живОтищем))) Обалдеть,этот парень похоже готовился к русской командировке в булочных)) Тем не менее, он победил! Официальный результат правда другой,но мы ведь помним крайний бой Феди, с той же "шайки" судьи. Сильва это все таки имя в мире ММА( хоть и не самое звездное), зритель зарубежный ведь посмотрит на бой Бигфута...ну зачем в очередной раз "топить" иностранца,отдавая победу "никчемному,но своему"? Стыдно...
01:07