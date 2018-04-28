Шлеменко пожелал удачи Емельяненко в бою с Миром

Боец Александр Шлеменко выложил видео на своей странице в Инстаграме, где пожелал удачи Федору Емельяненко в поединке с Фрэнком Миром. Встреча состоится 29 апреля в рамках турнира Bellator 198.

В своем обращении Шлеменко назвал бой Емельяненко и Мира большим событием и пожелал соотечественнику сил, терпения, здоровья и удачи.

Поединок пройдет в рамках 1/4 финала "Гран при" за чемпионский пояс организации в тяжелом весе.

Напомним, что для Емельяненко этот бой станет вторым в Bellator. Первый состоялся в июне 2017 года, когда россиянин проиграл нокаутом Мэтту Митриону.