Шлеменко пожелал удачи Емельяненко в бою с Миром

Боец Александр Шлеменко выложил видео на своей странице в Инстаграме, где пожелал удачи Федору Емельяненко в поединке с Фрэнком Миром. Встреча состоится 29 апреля в рамках турнира Bellator 198.
В своем обращении Шлеменко назвал бой Емельяненко и Мира большим событием и пожелал соотечественнику сил, терпения, здоровья и удачи.
Repost from @shlemenkostormschool using @RepostRegramApp - Александр Шлеменко от лица своей школы единоборств "Шторм", команды "Новый поток" желает победы нашему российскому бойцу Фёдору Емельяненко в предстоящем бою против Фрэнка Мира @shlemenkostormschool @rodnyegoroda @newstreamsport @alexandershlemenko
Поединок пройдет в рамках 1/4 финала "Гран при" за чемпионский пояс организации в тяжелом весе.
Напомним, что для Емельяненко этот бой станет вторым в Bellator. Первый состоялся в июне 2017 года, когда россиянин проиграл нокаутом Мэтту Митриону.