Шлеменко - о UFC: "Мне по силам стать там чемпионом в 77 килограммах"

Один из самых известных российских бойцов смешанного стиля Александр Шлеменко в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал о том, что хотел бы однажды оказаться в UFC. Также он отметил, что мог бы стать там чемпионом в 77 килограммах.

- Какие стоят краткосрочные задачи?

- Опуститься в вес до 77 килограммов. Сейчас будет пробная сгонка веса. Дальше я планирую двигаться в другую категорию. Это будет новый этап карьеры.

- А долгосрочные? Вы хотите все-таки однажды оказаться в UFC?

- Естественно, я хотел бы выступать в этом промоушне. Мне по силам стать там чемпионом в 77 килограммах.

- Если не UFC, то какие идеи?

- Их достаточно. У меня есть наработанная годами медийность, узнаваемость не только в России. Плюс у меня есть определенные качества - я показываю зрелищные бои, не важно, выиграл или проиграл. Зрители меня не освистывали. Заинтересованность в моих выступлениях есть не только в России, но и других промоушнах. Сейчас, приоткрываю завесу тайны, скажу, что уже есть понимание с одним российских промоушном, есть даже даты боев. Планируется декабрь. Точнее сказать не могу, потому что я пока не являюсь свободным агентом.

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