Сергей Пикульский: "Макгрегор, наверное, самый креативный боец UFC"

Тренер бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора Сергей Пикульский в интервью "СЭ" охарактеризовал стиль ведения боя ирландца. Он отметил важный фактор непредсказуемости в действиях чемпиона UFC в двух весовых категориях.

– Многие отмечают, что слабая сторона Макгрегора – это партер. Насколько много внимания он всегда уделял борцовской подготовке и насколько сильно прибавил в этом отношении за последнее время?

– С самых первых тренировок Конор очень много времени уделял борьбе. Обычно я демонстрировал какой-то прием и в конце тренировки он уже делал его. Это меня подстегивало давать ему еще больше упражнений. Иногда тренировки длились и по пять часов. Макгрегор всегда внимательно следил за техникой и движениями, пытался разобраться, что и как. Если говорить о текущем уровне борьбы Конора – я не соглашусь, что он плох в партере. Не помню боев, чтобы у него случился откровенный провал. Разве что бой с Чедом Мендесом, где он практически не боролся, из-за травмы колена. Он просто не вступал в борьбу, чтобы не рисковать и выиграл этот поединок в стойке. Большинство людей просто не видели, как он на самом деле умеет бороться.

– Но он был и остается ударником...

– Да, удары – его конек. Поймите, MMA – это настоящая драка. Здесь не борются сначала по правилам вольной борьбы, потом греко-римской, а потом еще работают в стойке. Каждый боец использует свои преимущества по полной. Если получается уложить на кулаках – делают это, нужно работать в партере – без проблем. Каждый боец с чего-то начинал, и в чем-то чувствует себя комфортнее. Конор – боксер, и ему приятнее работать в стойке. У него есть очевидные преимущества – длинные руки, которыми он всех достает, резкость, мощь удара, точность. Он хорошо контролирует дистанцию.

– Как правило, бойцы с боксерской базой очень однобокие...

– Конор, наверное, самый креативный боец в UFC. Он всегда находится в поисках чего-то нового. В каждом бою он использует нечто такое, о чем соперник даже не может догадаться до поединка. Он разносторонний и непредсказуемый, поэтому его противникам сложно подготовиться к бою. Плюс к этому, он очень силен психологически – настоящий войн, который ни капли не сомневается в победе. А уверенность эта приходит, потому что он постоянно работает.

– Но вы же борец. Скажите борцовская база в ММА все же имеет преимущество перед ударной?

– В целом, да. Хорошему борцу легче поставить удары руками и ногами, так что в какой-то мере это преимущество. (Сергей ФИШ)