Сергей Харитонов: "Удар Айялы? В девяти случаях из десяти такие удары не отправляют в нокаут"

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов в интервью "Известиям" подчеркнул, что на сборах перед боем с американцем Джейви Айялой выкладывался на сборах на все сто процентов. В ночь на 5 ноября в дебютном поединке в Bellator 36-летний россиянин уступил американцу нокаутом на 16-й секунде. 3 декабря Харитонов в Екатеринбурге сразится с бразильцем Франсриссу Сандру да Силвой.

– Сергей, ваш дебют в Bellator сложно назвать удачным. Что пошло не так?

– Я не могу сказать, что плохо подготовился или недооценил своего оппонента. Это абсолютно не так. Напротив, я провел великолепный тренировочный сбор, выкладывался на все 100 процентов, был уверен в себе и своих силах. Что касается недооценки, то об этом не может быть и речи – я опытный боец и прекрасно знаю, что чем легкомысленнее ты относишься к сопернику, тем выше шанс потерпеть поражение. Если откинуть все остальные детали, то я скажу так: это бои без правил, категория тяжеловесов, у нас один пропущенный удар может определить исход поединка. Что и произошло со мной. Я пытался провести атаку, но нарвался на встречный удар. В девяти случаях из десяти подобные удары не отправляют в нокаут – нужно попасть в определенную точку. В моем случае получилось именно так.