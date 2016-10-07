Сергей Харитонов: "Рад вернуться на ринг!"

Знаменитый российский спортсмен, один из лучших бойцов в истории ММА Сергей Харитонов 4 ноября проведет свой первый бой после подписания контракта с американским промоушеном Bellator. 36-летний ветеран смешанных единоборств сразится с 28-летним американцем Джеви Аялой.

Поединок под эгидой одной из лучших мировых лиг ММА станет для российского тяжеловеса первым после почти полуторагодового простоя. Отметим, что пять последних боев Харитонова завершились его победой. В двух поединках из них Сергей встречался с ветераном ММА, американским тяжеловесом Кенни Гарнером и в обеих встречах нокаутировал своего оппонента. В послужном списке российского спортсмена – победы над такими титулованными бойцами, как Фабрисиу Вердум, Андрей Орловский, Педро Риззо и Алистар Оверим.

– Безусловно, я рад вернуться в клетку, – подчеркнул в интервью "Известиям" Харитонов. – Я не выступал почти полтора года, так что для меня это будет первый поединок после длительного простоя. Не буду давать прогнозов или громких обещаний нокаутировать соперника. Буду драться, буду бороться, а победит сильнейший. Надеюсь, этим сильнейшим буду я. Что касается моего оппонента, то я пока не успел как следует его изучить – не было времени. Знаю, что он активно выступает, иногда удачно, иногда не очень. Подготовка к поединку, вероятнее всего, будет проходить в Москве.