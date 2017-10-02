Сборная России примет участие в чемпионате мира по ММА

Сборная России по ММА примет участие в пятом по счету чемпионате мира, который пройдет 6-7 октября в Астане, информирует официальный сайт Союза MMA России. Заявки на участие подали команды 30 стран. В прошлом году российские бойцы завоевали все возможное "золото" во всех весовых категориях. В этом году российскую команду представят первые номера сборной, победители национального чемпионата.

Состав сборной России на ЧМ-2017 по ММА:

(категория до 56,7 кг) Магомед Даитбегов

(до 61,2) Гаджимурад Заваев

(до 65,8) Абдулмуталип Гайирбегов

(до 70,3) Али Абдулхаликов

(до 77,1)Шамиль Мусаев

(до 84) Шахрудинов Магомед

(до 93) Муслим Магомедов

(свыше 93) Анатолий Малыхин