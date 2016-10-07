11:34 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Руслан Проводников: "Недопустимо произносить оскорбления в адрес Емельяненко"

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Рамзан КАДЫРОВ (слева) и Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО.Кто прав - Кадыров или Емельяненко?

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBO россиянин Руслан Проводников высказался в поддержку легендарного бойца и президента Союза MMA России Федора Емельяненко. По его словам, оскорбления в адрес прославленного спортсмена недопустимы. Ранее Емельяненко раскритиковал турнир по смешанным единоборствам в Грозном, в рамках которого были проведены показательные бои с участием детей главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

– Услышал о сложившейся ситуации вокруг Федора и немного огорчился, хотелось бы напомнить о том, что Федор является легендой мира единоборств и долгие годы прославлял нашу страну по всему миру, – написал Проводников в Instagram. – Поэтому считаю, что к мнению спортсмена с таким опытом, которого знают и уважают по всему миру, стоит прислушаться, и недопустимо произносить оскорбления в его адрес за то, что он высказал свое мнение.

 

Услышал о сложившейся ситуации вокруг Федора, и немного огорчился, хотелось бы напомнить о том что Фёдор является легендой мира единоборств и долгие годы прославлял нашу страну по всему миру, поэтому считаю что ко мнению спортсмена с таким опытом, которого знают и уважают по всему миру стоит прислушаться , и недопустимо произносить оскорбления в его адресс, за то что он высказал свое мнение. #TeamProvodnikov #TeamRuslan #SiberianRocky #Россия #Федорправ #Федор #мма

Фото опубликовано Ruslan Provodnikov (@ruslanprovod) Окт 6 2016 в 11:45 PDT

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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.BattleFish.

Это было сказано в адрес таких собак как делимханов, типичного кавказского быдла и прихлебателя! Что сделал для России чеченский депутат госдуры кроме как подрался с журавлевым!?

11:58

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