Руслан Проводников: "Недопустимо произносить оскорбления в адрес Емельяненко"

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBO россиянин Руслан Проводников высказался в поддержку легендарного бойца и президента Союза MMA России Федора Емельяненко. По его словам, оскорбления в адрес прославленного спортсмена недопустимы. Ранее Емельяненко раскритиковал турнир по смешанным единоборствам в Грозном, в рамках которого были проведены показательные бои с участием детей главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.
– Услышал о сложившейся ситуации вокруг Федора и немного огорчился, хотелось бы напомнить о том, что Федор является легендой мира единоборств и долгие годы прославлял нашу страну по всему миру, – написал Проводников в Instagram. – Поэтому считаю, что к мнению спортсмена с таким опытом, которого знают и уважают по всему миру, стоит прислушаться, и недопустимо произносить оскорбления в его адрес за то, что он высказал свое мнение.
Услышал о сложившейся ситуации вокруг Федора, и немного огорчился, хотелось бы напомнить о том что Фёдор является легендой мира единоборств и долгие годы прославлял нашу страну по всему миру, поэтому считаю что ко мнению спортсмена с таким опытом, которого знают и уважают по всему миру стоит прислушаться , и недопустимо произносить оскорбления в его адресс, за то что он высказал свое мнение. #TeamProvodnikov #TeamRuslan #SiberianRocky #Россия #Федорправ #Федор #мма
.BattleFish.
Это было сказано в адрес таких собак как делимханов, типичного кавказского быдла и прихлебателя! Что сделал для России чеченский депутат госдуры кроме как подрался с журавлевым!?
11:58