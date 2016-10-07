Руслан Проводников: "Недопустимо произносить оскорбления в адрес Емельяненко"

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBO россиянин Руслан Проводников высказался в поддержку легендарного бойца и президента Союза MMA России Федора Емельяненко. По его словам, оскорбления в адрес прославленного спортсмена недопустимы. Ранее Емельяненко раскритиковал турнир по смешанным единоборствам в Грозном, в рамках которого были проведены показательные бои с участием детей главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

– Услышал о сложившейся ситуации вокруг Федора и немного огорчился, хотелось бы напомнить о том, что Федор является легендой мира единоборств и долгие годы прославлял нашу страну по всему миру, – написал Проводников в Instagram. – Поэтому считаю, что к мнению спортсмена с таким опытом, которого знают и уважают по всему миру, стоит прислушаться, и недопустимо произносить оскорбления в его адрес за то, что он высказал свое мнение.