Роузи объявила бойкот СМИ перед боем с Нуньес

Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи не будет общаться со СМИ перед боем с бразильянкой Амандой Нуньес. Американка объявила бойкот, так как считает, что после поражения от Холи Холм все от нее отвернулись.

– Она считает, что все эти люди из СМИ, с которыми она всегда хорошо общалась, давала интервью, отвернулись от нее, когда она проиграла Холли Холм, – цитирует Mirror президента UFC Дэйна Уайта.

Напомним, что бой против Нуньес Роузи проведет 30 декабря в Лас-Вегасе на турнире UFC 207. Ранее американка заявляла, что этот поединок станет одним из последних в ее карьере.