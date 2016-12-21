21:11 21 декабря | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Роузи объявила бойкот СМИ перед боем с Нуньес

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Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи не будет общаться со СМИ перед боем с бразильянкой Амандой Нуньес. Американка объявила бойкот, так как считает, что после поражения от Холи Холм все от нее отвернулись.

– Она считает, что все эти люди из СМИ, с которыми она всегда хорошо общалась, давала интервью, отвернулись от нее, когда она проиграла Холли Холм, – цитирует Mirror президента UFC Дэйна Уайта.

Напомним, что бой против Нуньес Роузи проведет 30 декабря в Лас-Вегасе на турнире UFC 207. Ранее американка заявляла, что этот поединок станет одним из последних в ее карьере.

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