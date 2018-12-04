Россиянин Владислав Украинец проведет бой против голландца Ассуйка Юсефа

7 декабря российский боец Владислав Украинец проведет бой против чемпиона мира, Интернационального чемпиона, чемпиона Скандинавии, чемпиона Европы по кикбоксингу в разделе К-1 голландца Ассуйка Юсефа. 25-летний Украинец - чемпион России, чемпион и финалист Кубков мира, финалист Чемпионата Европы по кикбоксингу в разделе К-1. На кону противостояния титул чемпиона мира "Бои по правилам ТНА" в весовой категории свыше 70 кг.

"К бою голландцем мы готовимся по стандартному плану: изначально работали над силовыми показателями и выносливостью, потом начали оттачивать технико-тактическое мастерство. Под каждого соперника мы подбираем свою программу. Сейчас находимся на подводящем микроцикле. Юсеф - опытный боец, он очень хорошо шел до финала в лиге ТНА. Очень достойный соперник. Буду очень рад разделить ринг с Юсефом, и пусть победит сильнейший, а мы покажем хороший бой.

Хочу добавить, что залог победы заключается в том, что нужно много работать, много тренироваться. В кикбоксинг я пришел почти десять лет назад с целью научиться постоять за себя. До этого занимался пауэрлифтингом. Результат пришел благодаря тому, что много работали, дальше начали успешно выступать на соревнованиях. И все стало получаться. Спасибо этому виду спорта. Мне, как ярому фанату кикбоксинга, очень приятно, что нас заметили и в будущем сделают частью Олимпиады. Посмотрим какой раздел программы Игр для него выберут, а так это очень хорошая новость для всех любителей кикбоксинга", - добавил Владислав Украинец.