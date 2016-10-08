Ренат Лайшев: "Конфликт Кадырова и Емельяненко? Эмоции утихнут, и все встанет на свои места"

Во вторник в Грозном прошел турнир по смешанным единоборствам Гран-при "Ахмат", в рамках которого прошло несколько боев с участием детей. После соревнований разгорелся скандал. Президент Союза ММА России Федор Емельяненко публично осудил детские бои, проводящиеся по взрослым правилам и без какой-либо защитной экипировки. Широкая общественность разделилась на два лагеря, которые в своем противостоянии успели даже перейти на личности. За разъяснениями, какие последствия для физического и психического здоровья ребенка могут иметь такие поединки, "СЭ" обратился к заслуженному тренеру России, доктору педагогических наук Ренату Лайшеву.

– С какого возраста, на ваш взгляд, можно проводить детские спарринги, и какая при этом должна быть экипировка? - вопрос Лайшеву.

– Я был на детском турнире, который проводил Олег Тактаров лет пять назад. Там все дети имели необходимую страховочную экипировку – шлемы, наколенники, налокотники, большие мягкие перчатки. Кроме того, поединки были укороченные по времени по сравнению с взрослыми боями, а все встречи носили скорее игровой, нежели боевой характер. Такой же характер тренировок мы тоже используем у себя в школе. До 12 лет дети практически не спаррингуют. Мы бегаем, плаваем, занимаемся общей физической подготовкой, и все это происходит в игровой форме. Начиная с пятого курса, то есть как раз с 12 лет, ученики начинают проводить первые настоящие спарринги, естественно, с использованием всех необходимых защитных средств.

– Как, на ваш взгляд, можно достойно уладить конфликт?

– Думаю, скоро все успокоится само собой. Эмоции утихнут, люди возьмут себя в руки и все встанет на свои места. (Борис КРИВИН)

Полностью интервью Лайшева