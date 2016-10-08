Ренат Лайшев: "Даже просмотр боев по телевидению ведет к ожесточению в детских головах"

Во вторник в Грозном прошел турнир по смешанным единоборствам Гран-при "Ахмат", в рамках которого прошло несколько боев с участием детей. После соревнований разгорелся скандал. Президент Союза ММА России Федор Емельяненко публично осудил детские бои, проводящиеся по взрослым правилам и без какой-либо защитной экипировки. Широкая общественность разделилась на два лагеря, которые в своем противостоянии успели даже перейти на личности. За разъяснениями, какие последствия для физического и психического здоровья ребенка могут иметь такие поединки, "СЭ" обратился к заслуженному тренеру России, доктору педагогических наук Ренату Лайшеву.

– Насколько травмоопасны подобные бои для детей? – первый вопрос Лайшеву.

– В первую очередь они травмоопасны для психики ребенка. Как педагог, который всю жизнь работает с детьми в спортивной школе, я твердо верю, что нужно беречь ребят от чрезмерной жесткости и жестокости. Даже просмотр боев по телевидению ведет к ожесточению в детских головах. Я бы разрешал смотреть ММА только лет с 16 – 18. Существует же закон, по которому по телевидению нельзя показывать в дневное время эротические сцены. Так же должно быть с боями, где кровь, переломы, удушения… Выпускать детей биться друг с другом как боевых петушков под аплодисменты зрителей нельзя.

– Как же вырастить профессионального спортсмена, если ребенка в детстве от всего в детстве ограждать?

– На мой взгляд, весь профессиональный фундамент спортсмена должен закладываться исключительно на любительском уровне. Это послужит платформой для его последующего самостоятельного выбора. Например, в детстве можно преподавать ребенку только спортивное самбо, а не боевое. Однажды ребенок сам решит, переходить ли ему в боевую дисциплину или нет. Базовые знания и умения к этому времени у него уже сформируются. То же самое касается и смешанных единоборств. Выходить ли на профессиональный ринг, человек в состоянии решить самостоятельно, когда созреет для этого – примерно в возрасте 16 – 18 лет. (Борис КРИВИН)

Полностью интервью Лайшева