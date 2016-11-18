04:56 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Расул Мирзаев: "В ответном поединке с Макашвили я буду в десятки раз сильнее"

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Российский боец Расул Мирзаев уверен: поражение в бою с американцем грузинского происхождения Леваном Макашвили на турнире Fight Nights Global 54 пойдет ему только на пользу. Он подчеркнул, что уже договорился с американцем об ответном поединке.

– Сегодня Макашвили оказался сильнее меня, но я не вижу в этом ничего страшного, – приводят "Известия" слова Мирзаева. – Это хорошо, человек показал, над чем мне надо работать. Не бывает спортсменов, которые не проигрывали. Но я вернусь, мы уже договорились о реванше. Я покажу вам такое зрелище, какого вы еще не видели! Я буду в десятки раз сильнее, и вы не пожалеете!

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/645695

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