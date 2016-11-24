21:16 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Расул Мирзаев подписал контракт с американской организацией WSOF

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Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Расул Мирзаев подписал контракт с американской организацией WSOF. Напомним, что 16 ноября россиянин потерпел первое поражение в карьере ММА от американца грузинского происхождения Левана Макашвили. Данное поражение стало первым для Мирзаева в карьере ММА, в активе 30-летнего спортсмена теперь 17 побед и одно поражение. Мирзаев также является чемпионом мира по боевому самбо.

– Я подписал контракт с организацией WSOF, – цитирует ТАСС Мирзаева. – Жду боя уже четыре месяца.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3811793

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