Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Расул Мирзаев подписал контракт с американской организацией WSOF. Напомним, что 16 ноября россиянин потерпел первое поражение в карьере ММА от американца грузинского происхождения Левана Макашвили. Данное поражение стало первым для Мирзаева в карьере ММА, в активе 30-летнего спортсмена теперь 17 побед и одно поражение. Мирзаев также является чемпионом мира по боевому самбо.

– Я подписал контракт с организацией WSOF, – цитирует ТАСС Мирзаева. – Жду боя уже четыре месяца.