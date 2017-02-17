Пютц сделал татуировку с гербом Санкт-Петербурга

Накануне боя за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии M-1 Challenge с обладателем пояса Рашидом Юсуповым претендент Штефан Пютц продемонстрировал публике татуировку с наколотым на спине огромным гербом Санкт-Петербурга.
Немец называет город на Неве "вторым домом" и в субботу проведет уже шестой бой в Северной столице в рамках международного турнира по смешанным единоборствам M-1 Challenge 74. (Гоша ЧЕРНОВ)
Вы где-нибудь видели немца с наколотым гербом Санкт-Петербурга во всю спину? Если что – это боец ММА Штефан Пютц. pic.twitter.com/0wIzMeoMul– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 17 февраля 2017 г.