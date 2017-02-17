18:01 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Пютц сделал татуировку с гербом Санкт-Петербурга

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Накануне боя за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии M-1 Challenge с обладателем пояса Рашидом Юсуповым претендент Штефан Пютц продемонстрировал публике татуировку с наколотым на спине огромным гербом Санкт-Петербурга.

Немец называет город на Неве "вторым домом" и в субботу проведет уже шестой бой в Северной столице в рамках международного турнира по смешанным единоборствам M-1 Challenge 74. (Гоша ЧЕРНОВ)

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Материалы REN-TV

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