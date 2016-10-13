13:41 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко

Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО и Владимир ПУТИН. Фото REUTERS
Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО и Владимир ПУТИН. Фото REUTERS
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Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков с тревогой воспринял новость о нападении на несовершеннолетнюю дочь президента Союза ММА России Федора Емельяненко. В то же время Песков сообщил, что Владимир Путин в курсе данного инцидента.

– Когда нападают на дочь товарища – это очень тревожно и очень неприятно, я, во-первых, желаю скорейшего выздоровления девочке, – приводит life.ru слова Пескова. – В целом нападение на ребенка – это тоже совершенно недопустимо, и, конечно, это требует самых решительных мер по выявлению того, кто совершил это нападение. Но в данном случае я бы порекомендовал избегать каких-либо ассоциаций и подозрений до того, как установлено, кто это совершил.

Напомним, накануне сообщили, что на дочь Последнего императора напали возле дома в Москве. Неизвестный ударил девочку в живот, спину и грудь. После инцидента ребенка госпитализировали.

Все о происшествии - Кто напал на дочь Федора Емельяненко?

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