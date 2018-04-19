19:59 19 апреля | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Путин поздравил лауреатов премии "Золотой пояс"


Президент РФ Владимир Путин отметил достойные результаты российских борцов на международных соревнованиях.

"Отрадно, что среди номинантов этой высокой награды не только яркие, одаренные спортсмены, но и опытные наставники, тренеры, организаторы. Ведь именно благодаря их напряжённому, ответственному труду и верности профессии российские борцы достойно выступают на самых авторитетных международных соревнованиях, демонстрируют блестящую подготовку и нацеленность на результат.

От души поздравляю нынешних лауреатов, желаю успехов на арене и в серьезной, востребованной работе, направленной на развитие отечественной школы единоборств, продвижение ее победных традиций - говорится в заявлении Путина на сайте Кремля.

Дополнительная информация

http://kremlin.ru/events/president/letters/57299

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