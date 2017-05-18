Промоутеры, подозреваемые в стрельбе в чемпиона мира по кикбоксингу, взяты под домашний арест

Суд заключил под домашний арест промоутеров, подозреваемых в нападении на многократного чемпиона мира и Европы по кикбоксингу Зураба Фарояна и его брата, сообщает "Р-Спорт". По версии следствия, у промоутеров возник конфликт со спортсменом. Для решения разногласий они договорились встретиться на въезде в Ессентуки. Вечером 11 мая 33-летний спортсмен и его 32-летний брат вышли из машины и направились для разговора к ожидавшим их промоутерам, которые открыли по ним огонь из травматических пистолетов.

Пострадавшие были госпитализированы, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Срок домашнего ареста составляет 2 месяца.