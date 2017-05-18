 Промоутеры, подозреваемые в стрельбе в чемпиона мира по кикбоксингу, взяты под домашний арест. ЕДИНОБОРСТВА / ММА. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
16:46 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Промоутеры, подозреваемые в стрельбе в чемпиона мира по кикбоксингу, взяты под домашний арест

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Суд заключил под домашний арест промоутеров, подозреваемых в нападении на многократного чемпиона мира и Европы по кикбоксингу Зураба Фарояна и его брата, сообщает "Р-Спорт". По версии следствия, у промоутеров возник конфликт со спортсменом. Для решения разногласий они договорились встретиться на въезде в Ессентуки. Вечером 11 мая  33-летний спортсмен и его 32-летний брат вышли из машины и направились для разговора к ожидавшим их промоутерам, которые открыли по ним огонь из травматических пистолетов. 

Пострадавшие были госпитализированы, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Срок домашнего ареста составляет 2 месяца.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20170518/1120619771.html

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