Президент UFC Дана Уайт: "Шарапова принесет невероятную глубину знаний и опыт"

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что нового может привнести в организацию Мария Шарапова. Россиянка сегодня стала владельцем акций Абсолютного бойцовского чемпионата.

– Расширение количества владельцев является сильнейшим шагом для UFC, – приводит слова Уайт ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. – Наши новые инвесторы принесут невероятную глубину знаний и опыт, которые помогут нам поднимать уровень UFC и извлечь выгоду для дальнейшего развития.

Помимо Шараповой долю приобрели сестры Серена и Винус Уильямс, телеведущий Конан О’Брайен, а также актеры Бен Аффлек, Сильвестр Сталлоне и Марк Уолберг. Как сообщил генеральный директор UFC Ари Эмануэль, новых инвесторов выбрали потому, что они были очень заинтересованы в соревнованиях UFC.