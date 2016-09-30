18:39 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Президент UFC Дана Уайт: "Шарапова принесет невероятную глубину знаний и опыт"

0
0
0
 
Мария ШАРАПОВА.Шарапова: от дисквалификации до доли в UFC

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что нового может привнести в организацию Мария Шарапова. Россиянка сегодня стала владельцем акций Абсолютного бойцовского чемпионата.

– Расширение количества владельцев является сильнейшим шагом для UFC, – приводит слова Уайт ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. – Наши новые инвесторы принесут невероятную глубину знаний и опыт, которые помогут нам поднимать уровень UFC и извлечь выгоду для дальнейшего развития.

Помимо Шараповой долю приобрели сестры Серена и Винус Уильямс, телеведущий Конан О’Брайен, а также актеры Бен Аффлек, Сильвестр Сталлоне и Марк Уолберг. Как сообщил генеральный директор UFC Ари Эмануэль, новых инвесторов выбрали потому, что они были очень заинтересованы в соревнованиях UFC.

Опрос

Что будет с карьерой Марии Шараповой?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3668666

0
0
0


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ