Президент клуба "Ахмат": "Кто такой Емельяненко, чтобы оценивать детские бои"

Президент бойцовского клуба "Ахмат" Абузайд Висмурадов считает, что глава Союза ММА России и известный боец Федор Емельяненко не имел права осуждать проведение детских поединков на турнире по боям смешанного стиля Grand Prix Akhmat 2016 в Грозном. По его словам, они носили исключительно показательный характер.

В поединках приняли участие трое детей главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. 10-летний Ахмад, 9-летний Зелимхан и 8-летний Адам провели показательные поединки со сверстниками и одержали победы. Отметим, что согласно правилам проведения соревнований под эгидой Союза ММА России, до боев допускаются дети с 12 лет. До 17 лет спортсмены должны применять защитную амуницию.

- Эти противостояния носили показательный характер, чтобы популяризировать ММА у нас в республике, - написал Висмурадов в Instagram. - Отзывы об этих спаррингах носили положительные отклики. Но почему-то Федору Емельяненко это не понравилось. Вопрос, кто он такой, чтобы давать оценку нашему турниру и поединкам?

Может, его гложет зависть, потому что Grand Prix Akhmat 2016 многими признан лучшим турниром в истории российского ММА, а его сюда не пригласили? Или он стал борцом за справедливость? Тогда ему нужно вспомнить свой последний поединок, в котором он позорно проиграл и был избит на глазах у всего мира, но его продажное ведомство не решилось отдать заслуженную победу Фабио Мальдонадо.

Мы не выходим за рамки закона, но не позволим указывать себе, что делать, - отметил президент бойцовского клуба "Ахмат". - Покажите пункт, где сказано, что нельзя проводить показательные бои, тогда и продолжим разговор.

Федор Емельяненко жестко высказался относительно детских боев на турнире в грозном