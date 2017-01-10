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Погибший в ДТП в Кемеровской области Янкин был мастером спорта по кикбоксингу

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Погибший в ДТП в Кемеровской области Денис Янкин был мастером спорта по кикбоксингу, а не по боксу, как сообщалось ранее в СМИ. Исполнительный директор Федерации кикбоксинга Москвы Игорь Нистратов подтвердил, что Янкин был в числе трех погибших в результате аварии, обстоятельства которой выясняются полицией.

– Знаю Янкина, он тренировался у меня в 90-х годах, – цитирует ТАСС Нистратова. – Он – мастер спорта по кикбоксингу и победитель первенства Европы среди юниоров. Он серьезно занимался, выполнил норматив мастера спорта, а потом ушел учиться. Очень жаль, что он погиб, искренне сочувствую.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3929145

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