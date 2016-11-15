Отец Нурмагомедова: "Всем понятно, что Хабиб уничтожит Макгрегора"

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что его сын давно готов к чемпионскому поединку. Также он добавил, что бой с Джонсоном прошел по запланированной тактике.

– Ни для кого не секрет, что на сегодня Макгрегор – боец, который приносит UFC больше всего денег, – рассказал Нурмагомедов-старший. – Со своей стороны организация оберегает ирландца как только может. Ведь всем понятно, что если Хабиб и Конор встретятся в клетке, то наш боец уничтожит ирландца. У Макгрегора нет шансов в поединке с Хабибом. Как только бой перейдет в партер, победа будет у нас. В поединке с Альваресом ирландец в очередной раз продемонстрировал, что он не способен вести бой на настиле.

Если бы Хабиб прижал Макгрегора к клетке, то сразу же перевел бой в партер и не дал бы сопернику ни единого шанса. Что касается его схватки с Майклом Джонсоном, то могу сказать, что поединок прошел четко по нашему плану – американец хорош в ударной технике, он очень быстрый соперник, подвижный, с сильным хлестким ударом с левой руки. Хабиб довольно быстро прошел в партер, а дальше работал по заготовленному плану. Я доволен тем, как мы провели этот бой.