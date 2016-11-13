08:25 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Отец и тренер Нурмагомедова считает, что Хабиб должен получить право на чемпионский бой в UFC

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Боец Хабиб Нурмагомедов после досрочной победы болевым приемом над американцем Майклом Джонсоном  должен получить право на титульный бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). По словам отца россиянина Абдуламанапа Нурмагомедова, который является тренером спортсмена, теперь Хабиб должен выйти на первую строчку в весовой категории.

– Мы думали, что Хабиб закончит во втором раунде, но вообще, все было по плану, – приводит ТАСС слова Нурмагомедова-старшего. – У Хабиба был шанс на болевой на руку, мы работали над этим, потому что габариты Джонсона это позволяют. Теперь Хабиб должен выйти на первую строчку в весовой категории, и ему должны дать титульный бой в любом случае. Но если Макгрегор выиграет, то он уйдет надолго и займется другими поединками, да и тот же Альварес может выбрать другой вариант. Тут возможны разные игры.

Всего на счету Хабиба Нурмагомедова 24 победы в 24 боях ММА, 16 из которых россиянин одержал досрочно. Планировалось, что боец в ночь с субботы на воскресенье встретится с чемпионом UFC Эдди Альваресом, однако американец отказался от поединка и предпочел бой с Конором Макгрегором из Ирландии.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3779432

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