"Орел взлетел, медведи забежали". Тактаров - о поездке в гости к Хабибу

Бывший боец UFC Олег Тактаров, который приехал в Дагестан по приглашению чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова, показал, как проводит время на родине бойца.

Ранее Нурмагомедов опубликовал в Инстаграме пост, в котором пригласил Тактарова в гости в Дагестан. Тактаров сообщал, что 15 октября отправится из Ростова-на-Дону в Дагестан, чтобы посмотреть село, где вырос Нурмагомедов.

Тактаров побывал в горах и провел тренировку вместе с бойцом.

- Зарядка в горах Дагестана с Хабибом и я уже в форме! Орел взлетел - медведи забежали. Ну ничего.Мы себя за обедом покажем, - написал Тактаров в своем Инстаграме.

Хабиб - о Тактарове: "Он настолько хотел почувствовать Дагестан, что в горы бегал без обуви"