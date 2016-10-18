Олег Тактаров: "Сомневаюсь, что принятые Минспорта меры в корне изменят ситуацию в ММА"

Президент Федерации ММА России Олег Тактаров сомневается, что решение, которое сегодня принял Минспорта России по поводу детских боев на турнире "Гран-при" "Ахмат" в Грозном, может серьезно изменить проблему.

– Реакция Минспорта была ожидаемой. Тем не менее сомневаюсь, что меры, которые были приняты, в корне что-то поменяют. Штрафные санкции ведь за нарушения правил у нас не отлажены. Если бы была какая-то инициатива, которая собрала бы вместе все силы в смешанных единоборствах для обсуждения единых для всех правил проведения турниров по ММА и мер ответственности за их нарушение, то я бы в этом поучаствовал. Но пока что в России мы все как лебедь, рак и щука – каждый тянет в свою сторону. (Сергей ФИШ)