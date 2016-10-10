Олег Тактаров: "Нельзя лишать ММА аккредитации"

Президент Федерации MMA России Олег Тактаров, заявил, что лишать аккредитации MMA в России, как это предлагает сделать трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и депутат Госдумы Александр Карелин, будет неправильным решением.

– Наверное, Карелин считает, что смешанные единоборства не подходят для детей как базовый спорт. Но лишать MMA аккредитации нельзя. В каждой секции по MMA изначально преподаются основы борьбы, ставится удар. То есть базовая техника традиционных боевых видов спорта. При этом я понимаю переживания Карелина. В MMA накопилось много проблем. Для нас важно, чтобы все люди, которые руководят ассоциациями смешанных единоборств в России, собрались вместе и постарались решить, как дальше развивать спорт в целом. (Сергей ФИШ)

Александр Карелин: "Смешанные единоборства нужно лишить госаккредитации"