Олег Тактаров: "Не думаю, что Емельяненко может давать мне советы"

Бывший боец смешанных единоборств, президент Федерации ММА России Олег Тактаров отметил, что проведение соревнований по смешанным единоборства в Московской области было согласовано. Турнир "Чемпионат и первенство Федерации ММА России" проходил с 29 сентября по 1 октября в Люберцах.

Ранее президент Союза ММА России Федор Емельяненко подверг критике проведение соревнований и назвал их несанкционированными.

- Не знаю, чем занимается Емельяненко, но это обычные кляузы, - цитирует ТАСС Тактарова. - Мы развиваем спорт и детей, наши соревнования проводятся уже достаточно давно. Что касается закона, то здесь все в порядке, соревнования были согласованы. Не думаю, что Федор Емельяненко может давать мне советы.