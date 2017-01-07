Нурмагомедов вместо Фергюсона может встретится с Киесой

Россиянин Хабиб Нурмагомедов 4 марта может провести поединок с американцем Майклом Киесой на турнире UFC 209. Об этом в твиттере сообщил журналист ESPN Бретт Окамото.
Нурмагомедов, который еще не проигрывал, ранее планировал бой с американцем Тони Фергюсоном. Последний отказался, так как его не устроило финансовое вознаграждение. 28-летний россиянин даже предлагал доплатить сопернику 200 тысяч долларов из своего кармана.
– Команда Хабиба сообщила мне, что начинает двигаться дальше от Фергюсона. Внимание будет переключено на следующего в рейтинге бойца. Вероятно, это будет Киеса, – написал Окамото.
I'm told by Khabib's management he is "moving on" from Ferguson. Looking to fight "highest ranked guy" at UFC 209. Chiesa possibly.– Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 6 января 2017 г.
Смерть сусликам
Это вообще для него(Хабиба) не о чем, по мне (Chiesa) слабее даже чем Johnson, которого он уже победил. Все UFC откладывают чемпионский бой, потому что, по моему сугубо субъективному мнению, без победы над Tony Ferguson ему не дадут Mcgregor`а.
17:35