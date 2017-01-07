Нурмагомедов вместо Фергюсона может встретится с Киесой

Россиянин Хабиб Нурмагомедов 4 марта может провести поединок с американцем Майклом Киесой на турнире UFC 209. Об этом в твиттере сообщил журналист ESPN Бретт Окамото.

Нурмагомедов, который еще не проигрывал, ранее планировал бой с американцем Тони Фергюсоном. Последний отказался, так как его не устроило финансовое вознаграждение. 28-летний россиянин даже предлагал доплатить сопернику 200 тысяч долларов из своего кармана.

– Команда Хабиба сообщила мне, что начинает двигаться дальше от Фергюсона. Внимание будет переключено на следующего в рейтинге бойца. Вероятно, это будет Киеса, – написал Окамото.

I'm told by Khabib's management he is "moving on" from Ferguson. Looking to fight "highest ranked guy" at UFC 209. Chiesa possibly. – Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 6 января 2017 г.



