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Нурмагомедов станет депутатом Народного собрания Дагестана


Российский боец MMA, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов станет депутатом Народного собрания Дагестана, информирует eagles_mma. Президиум НС РД решил присвоить спортсмену звание "Почетного депутата" за достижения в области спорта.

"Президент клуба Eagles MMA Хабиб Нурмагомедов станет депутатом Народного Собрания Республики Дагестан, – отмечается в сообщении. – Народному любимцу предположительно в конце мая могут присвоить звание "Почетный депутат Народного Собрания Республики Дагестан". Такое постановление принял сегодня президиум дагестанского парламента в ходе расширенного заседания.

Народные избранники хотят видеть в своих рядах спортсмена и уже придумали формулировку – "за достижения в области спорта, проявленные при этом мастерство, мужество и волю к победе, вклад в развитие физической культуры и спорта, популяризацию и продвижение спорта высших достижений, и активную общественную деятельность".

 

Хабиб Нурмагомедов станет депутатом Народного Собрания Дагестана. ⠀ Президиум НС РД решил присвоить спортсмену звание "Почетного депутата" за достижения в области спорта. ⠀ Президент клуба Eagles MMA Хабиб Нурмагомедов станет депутатом Народного Собрания Республики Дагестан. Народному любимцу предположительно в конце мая могут присвоить звание "Почетный депутат Народного Собрания Республики Дагестан". Такое постановление принял сегодня президиум дагестанского парламента в ходе расширенного заседания. ⠀ Народные избранники хотят видеть в своих рядах спортсмена и уже придумали формулировку - "за достижения в области спорта, проявленные при этом мастерство, мужество и волю к победе, вклад в развитие физической культуры и спорта, популяризацию и продвижение спорта высших достижений, и активную общественную деятельность". ⠀ #EaglesMMA @khabib_nurmagomedov

Публикация от 🇷🇺Бойцовский клуб Eagles MMA! (@eagles_mma) 3 Май 2018 в 10:22 PDT

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