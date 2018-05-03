Российский боец MMA, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов станет депутатом Народного собрания Дагестана, информирует eagles_mma. Президиум НС РД решил присвоить спортсмену звание "Почетного депутата" за достижения в области спорта.

"Президент клуба Eagles MMA Хабиб Нурмагомедов станет депутатом Народного Собрания Республики Дагестан, – отмечается в сообщении. – Народному любимцу предположительно в конце мая могут присвоить звание "Почетный депутат Народного Собрания Республики Дагестан". Такое постановление принял сегодня президиум дагестанского парламента в ходе расширенного заседания.

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Народные избранники хотят видеть в своих рядах спортсмена и уже придумали формулировку – "за достижения в области спорта, проявленные при этом мастерство, мужество и волю к победе, вклад в развитие физической культуры и спорта, популяризацию и продвижение спорта высших достижений, и активную общественную деятельность".