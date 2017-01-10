04:14 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Нурмагомедов сразится с Фергюсоном за титул временного чемпиона UFC

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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов 4 марта на турнире UFC 209 за титул временного чемпиона UFC сразится с американцем Тони Фергюсоном. Эту информацию подтвердил отец бойца Абдулманап.

Эту информацию официально подтвердил отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

– Свой следующий бой Хабиб проведет против Тони Фергюсона на турнире UFC 209, —приводят "Известия" слова Абдулманапа Нурмагомедова. – Сама организация бой еще не анонсировала, но это состоится уже в ближайшее время.

– Я начал наргузочные тренировки, – сказал Хабиб Нурмагомедов. – До боя остается восемь недель. Пока я занимаюсь в Москве, но скоро отправлюсь на тренировочные сборы в США. Тони Фергюсон уже заранее беспокоится о деньгах, так как знает, что проиграет мне и не получит призовых.
 

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/656276

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