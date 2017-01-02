Нурмагомедов готов заплатить Фергюсону 200 тысяч долларов за бой

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов в своем твиттере вновь вызвал на бой Тони Фергюсона, заявив, что готов заплатить американцу за поединок 200 тысяч долларов. Возможный бой между соперниками выведет одного из них на титульный поединок. Однако UFC не готово предлагать Фергюсону высокий гонорар.

– Эй, Тони, – написал Нурмагомедов. – Если UFC не хотят платить тебе больше, то я готов дать дополнительно 200 тысяч долларов из своего кошелька. Давай проведем этот бой, теперь у тебя уже нет оправданий.