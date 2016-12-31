08:47 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Нуньес нокаутировала Роузи в первом раунде

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Аманда Нуньес в поединке в рамках UFC 207 в Лас-Вегасе победила Ронду Роузи. Нуньес нокаутировала свою соперницу в первом раунде. Таким образом, бразильянка защитила титул чемпионки в легчайшей весовой категории.

Напомним, для Роузи этот бой стал первым с ноября прошлого года, когда она потерпела первое поражение в UFC, проиграв Холли Холм. Нуньес свой чемпионский титул завоевала в поединке с Мишей Тейт, которая, в свою очередь, отобрала его у Холм.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Митяй Антибомж

Khyron Ну, справедливости ради, это был стоячий нокаут. Техническое поражение. Но я рад, что толстуху деклассировали :) ************ На жену свою посмотри - вот где толстуха ))

09:59

Митяй Антибомж

Сломалась Рожка. Всё. Можно завязывать.

09:58

Khyron

Ну, справедливости ради, это был стоячий нокаут. Техническое поражение. Но я рад, что толстуху деклассировали :)

09:47

Тетраграмматрон

Не смогла справиться с первым поражением. Холли сломала её полностью) Надо заканчивать.

09:12

Бек_07_15_65

ПОлный декласс

09:01

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