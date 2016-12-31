Нуньес нокаутировала Роузи в первом раунде

Аманда Нуньес в поединке в рамках UFC 207 в Лас-Вегасе победила Ронду Роузи. Нуньес нокаутировала свою соперницу в первом раунде. Таким образом, бразильянка защитила титул чемпионки в легчайшей весовой категории.
Напомним, для Роузи этот бой стал первым с ноября прошлого года, когда она потерпела первое поражение в UFC, проиграв Холли Холм. Нуньес свой чемпионский титул завоевала в поединке с Мишей Тейт, которая, в свою очередь, отобрала его у Холм.
Митяй Антибомж
Khyron Ну, справедливости ради, это был стоячий нокаут. Техническое поражение. Но я рад, что толстуху деклассировали :) ************ На жену свою посмотри - вот где толстуха ))
09:59
Митяй Антибомж
Сломалась Рожка. Всё. Можно завязывать.
09:58
Khyron
Ну, справедливости ради, это был стоячий нокаут. Техническое поражение. Но я рад, что толстуху деклассировали :)
09:47
Тетраграмматрон
Не смогла справиться с первым поражением. Холли сломала её полностью) Надо заканчивать.
09:12
Бек_07_15_65
ПОлный декласс
09:01