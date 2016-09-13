Новым соперником Ярослава Амосова станет Салим Тоуари

3-кратный чемпион мира по боевому самбо Ярослав Амосов проведет супер-бой с Салимом "Гризли" Тоуари из Польши. На кону противостояния будет стоять титул чемпиона мира в полусреднем весе, которым владеет Амосов. Бой станет главным событием международного турнира TECH-KREPFC: PRIME 4, который пройдет 29 октября в Краснодаре.

22-летний Амосов – один из самых перспективных бойцов постсоветского пространства вне зависимости от весовой категории. Сейчас на его счету 17 побед и ни одного поражения. Боевой самбист неоднократно получал предложения выступать в самых престижных промоушенах. Многие спортсмены отказываются от выступлений с перспективным бойцом, который входит в список из 10 лучших бойцов Европы. Некоторых из них эксперты хотят видеть в UFC.

В свою очередь его сопернику Салиму Тоуари 26 лет, он представляет европейскую школу грэпплинга. Живет и тренируется в Кракове. На сегодняшний день в его активе 9 побед (5 нокаутом) и всего лишь 1 поражение.