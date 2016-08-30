17:08 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Монсон заявил, что в ноябре проведет последний в карьере бой по правилам MMA

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Боец Джефф Монсон, в конце 2015 года получивший российское гражданство, заявил, что в конце ноября планирует провести бой, который станет последним в его карьере. Соперником Монсона будет украинец Виталий Опарин.

– Я проведу свой последний бой по правилам ММА против украинца Виталия Опарина 6 ноября, – приводит "Р-Спорт" слова Монсона. – Потом я сосредоточусь на подготовке к чемпионату мира в сентябре 2017 года в Хельсинки.

Свою первую школу я открою в Луганске 10 сентября. Там будет три класса для детей. А потом мы планируем открыть три школы в Москве и отправиться ближе к Сибири. Будем развивать направление боевых искусств там.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20160830/1055259059.html

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