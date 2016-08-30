Монсон заявил, что в ноябре проведет последний в карьере бой по правилам MMA

Боец Джефф Монсон, в конце 2015 года получивший российское гражданство, заявил, что в конце ноября планирует провести бой, который станет последним в его карьере. Соперником Монсона будет украинец Виталий Опарин.

– Я проведу свой последний бой по правилам ММА против украинца Виталия Опарина 6 ноября, – приводит "Р-Спорт" слова Монсона. – Потом я сосредоточусь на подготовке к чемпионату мира в сентябре 2017 года в Хельсинки.

Свою первую школу я открою в Луганске 10 сентября. Там будет три класса для детей. А потом мы планируем открыть три школы в Москве и отправиться ближе к Сибири. Будем развивать направление боевых искусств там.