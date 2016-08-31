11:29 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Монсон завершает карьеру из-за травм и нежелания биться

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Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон завершает карьеру в ММА из-за травм и отсутствия желания проводить поединки. Последним его поединком станет бой с Виталием Опариным, который состоится в ноябре. Добавим, что в 2014 году боец заявил, что подал документы на получение российского гражданства, однако на настоящий момент оно не было предоставлено спортсмену. 

- Самое трудное для бойца - вовремя принять решение о переходе к другой деятельности. Несмотря на проблемы со здоровьем, я бы еще мог быть успешным, но у меня нет желания продолжать биться, - цитирует ТАСС Монсона. 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3578813

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