Монсон завершает карьеру из-за травм и нежелания биться

Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон завершает карьеру в ММА из-за травм и отсутствия желания проводить поединки. Последним его поединком станет бой с Виталием Опариным, который состоится в ноябре. Добавим, что в 2014 году боец заявил, что подал документы на получение российского гражданства, однако на настоящий момент оно не было предоставлено спортсмену.

- Самое трудное для бойца - вовремя принять решение о переходе к другой деятельности. Несмотря на проблемы со здоровьем, я бы еще мог быть успешным, но у меня нет желания продолжать биться, - цитирует ТАСС Монсона.