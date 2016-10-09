Монсон выступит против Ритча на турнире по ММА на Ставрополье

Боец смешанного стиля Джефф Монсон и американец Шеннон Ритч в воскресенье сразятся на четвертом турнире по ММА из серии A-FIGHT в Невинномысске (Ставропольский край), сообщил один из организаторов турнира Андрей Пичужкин.

– Это наш четвертый турнир по ММА в Ставропольском крае, – приводит ТАСС слова Пичужкина. – Этот турнир ознаменуется приездом легенд – Джеффа Монсона и Шеннона Ритча, оба прославленные спортсмены. Турнир пройдет в самом большом дворце спорта Ставропольского края – "Олимп" в Невинномысске, уже понятно, что будет аншлаг. Продано 2,5 тысячи билетов, приходится уже решать вопрос за счет приставных стульев.

На турнире в Невинномысске 10 боев в разных весовых категориях также проведут бойцы из Ставропольского края, Сочи, Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии. Церемония взвешивания участников состоялась в Ставрополе 8 октября. Джефф Монсон на церемонии не присутствовал – как сообщили организаторы, он опоздал на самолет и пройдет необходимые процедуры 9 октября.