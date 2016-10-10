00:29 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Монсон не смог выступить по правилам ММА на Ставрополье из-за травмы

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Известный боец смешанного стиля Джефф Монсон получил травму за неделю до выступления на турнире A-FIGHT в Невинномысске (Ставропольский край) и не смог выступить в поединке против американца Шеннона Ритча по правилам ММА, однако встреча прошла по правилам грэпплинга (вид единоборства, не включающий нанесение ударов).

Монсон одержал победу болевым приемом на руку. На турнире A-FIGHT в Невинномысске также прошли бои по правилам ММА, в которых выступили начинающие бойцы из Ставропольского края, Сочи, Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Москвы.

– Дело в том, что за неделю до этого Монсон участвовал в другом турнире и получил травму, поэтому не смог участвовать в поединке по правилам ММА, – приводит ТАСС слова одного из организаторов мероприятия Андрея Пичужкина. – В любом случае – это имена, пример для молодежи.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3690112

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