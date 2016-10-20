ММА подаст заявку в 2017 году на признание олимпийским видом спорта

Глава Международной ассоциации смешанных единоборств (WMMAA) Вадим Финкельштейн сообщил, что WMMAA в 2017 году подаст заявку в Международный олимпийский комитет (МОК) на признание смешанных единоборств (ММА) олимпийским видом спорта. WMMAA была создана в 2012 году. Организация проводит чемпионаты Европы и мира.

– Мы в следующем году подадим заявку на признание вида спорта олимпийским, уже готовим документы, – цитирует ТАСС Финкельштейна. – У нас очень высокие шансы получить позитивный ответ, ведь ММА сейчас – самый популярный вид спорта на планете, в нашу федерацию входят более 60 стран. Думаю, что и в олимпийскую программу в будущем ММА попадет, просто это не дело года или двух.