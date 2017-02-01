Мирзаева выписали из больницы

Знаменитый российский боец без правил Расул Мирзаев завершил курс лечения в больнице – дальнейшая реабилитация спортсмена будет проходить в домашних условиях. Напомним, 31 декабря на звезду ММА в его собственной квартире было совершено покушение. На сегодняшний день, по признанию 30-летнего бойца, он чувствует себя лучше и надеется в ближайшее время приступить к тренировкам.

– Я прошел курс лечения, – приводят "Известия" слова Мирзаева. – Меня выписали из больницы, но я еще продолжаю восстанавливаться в домашних условиях. Надеюсь, что вскоре смогу вновь приступить к тренировкам. Пока речь идет о легких физических нагрузках – например, пробежках. Что касается занятий с полным контактом, то об этом пока говорить рано. Очень жаль, что так сложились обстоятельства и мой повторный бой с Макашвили не состоялся, – продолжил Расул Мирзаев. – Безусловно, я хотел взять реванш. Но ничего, я еще успею это сделать. Впереди – тяжелый и интенсивный процесс набора формы. Как только я начну приходить в кондиции, мы обсудим возможности проведения реванша.