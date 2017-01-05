Мирзаев опознал подозреваемого в нападении по фотографии

Российский боец Расул Мирзаев опознал одного из злоумышленников, едва не лишивших его жизни, утверждает life.ru. Процедура опознания подозреваемого прошла в больничной палате, где 30-летний спортсмен проходит реабилитацию после полученных ранений.

Как пишет издание, накануне опознания в палату к Мирзаеву приходили родители предполагаемых нападавших. Несмотря на просьбы родственников договориться и пойти на мировую, боец остался непреклонен.

Напомним, нападение на чемпиона мира по боевому самбо произошло в ночь с 30 на 31 декабря в его квартире. Трое нападавших ранили спортсмена из пневматического пистолета, избили его битой и пытались задушить цепью. Известно, что одним из подозреваемых может являться Камиль Аллахвердиев.