15:44 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Мирзаев опознал подозреваемого в нападении по фотографии

0
0
0

Российский боец Расул Мирзаев опознал одного из злоумышленников, едва не лишивших его жизни, утверждает life.ru. Процедура опознания подозреваемого прошла в больничной палате, где 30-летний спортсмен проходит реабилитацию после полученных ранений.

Как пишет издание, накануне опознания в палату к Мирзаеву приходили родители предполагаемых нападавших. Несмотря на просьбы родственников договориться и пойти на мировую, боец остался непреклонен.

Напомним, нападение на чемпиона мира по боевому самбо произошло в ночь с 30 на 31 декабря в его квартире. Трое нападавших ранили спортсмена из пневматического пистолета, избили его битой и пытались задушить цепью. Известно, что одним из подозреваемых может являться Камиль Аллахвердиев.

Дополнительная информация

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/955823/rasul_mirzaiev_opoznal_podozrievaiemogho_v_napadienii_po_fotoghrafii

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ