Мирового турне перед боем Нурмагомедов - Макгрегор не будет

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что перед боем Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор не будет проводиться мировое турне с участием бойцов. По его словам, до поединка осталось слишком мало времени, и спортсмены должны готовиться. Бой за титул чемпиона между россиянином и ирландцем пройдет 6 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229.

- У нас нет времени для тура. Бой будет в начале октября. У обоих будут тренировочные лагеря, - цитирует Уайта MMA Fightning. Однако мы сделаем что-нибудь веселой и необычное. В понедельник у нас пройдет большое собрание по этому поводу, чтобы все обдумать и воплотить в жизнь.