Мир назвал Федора Емельяненко опасным соперником в стойке и борьбе

Американец Фрэнк Мир в преддверии боя с россиянином Федором Емельяненко отметил, что это серьезное испытание. По его словам, Емельяненко является опасным соперником как в борьбе, так и в стойке.

Четвертьфинальный поединок "Гран-при" за чемпионский пояс организации Bellator в тяжелом весе между спортсменами пройдет 28 апреля в Роузмонте.

- Я тщательно готовился к бою против Федора и сейчас чувствую себя хорошо, - цитирует ТАСС Мира. - Честно говоря, я не слышал о том, что Федор не борется в последнее время. Я как раз думаю, что он опасен как в стойке, так и в партере. Я бы хотел победить, не существенно важно, как конкретно это произойдет.