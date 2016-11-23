Минспорта Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью Мусалаева

Министерство по делам молодежи и спорту республики Татарстан выразило соболезнования в связи со смертью многократного чемпиона мира по кикбоксингу Мусы Мусалаева. Ранее сообщалось, что 37-летний россиянин был застрелен 18 ноября в Ной-Ульме.

Текс сообщения, опубликованного на официальном сайте министерства по делам молодежи и спорту республики Татарстан:

Сегодня, 23 ноября 2016 года, стало известно о смерти кикбоксера Мусы Мусалаева. В возрасте 37 лет он был застрелен в немецком городе Ной-Ульм в минувшую пятницу. От нас ушел не просто выдающийся спортсмен, но и человек с активной жизненной позицией и высокими моральными принципами. Спортивная общественность Татарстана, руководство министерства по делам молодежи и спорту республики Татарстан скорбит в связи со смертью Мусалаева и выражает глубокие соболезнования родственникам и близким погибшего.

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