Минспорта рассмотрит дело о детских боях ММА в Грозном 18 октября

Рабочая группа министерства спорта России 18 октября рассмотрит ситуацию с показательными детскими боями на турнире по ММА в Грозном. Об этом сообщил заместитель министра спорта Павел Колобков.

Десятилетний сын Рамзана Кадырова Ахмад 4 октября победил соперника нокаутом за 14 секунд. Два других его сына – Эли (9 лет) и Адам (8 лет) – также выиграли бои. Президент Союза ММА России Федор Емельяненко осудил поединки, подчеркнув, что детям до 12 лет не разрешено выступать по правилам ММA.

- Рабочая группа проведет заседание 18 октября, будет приглашен министр спорта республики. Все необходимые документы мы от них получили, сейчас вместе с федерацией изучаем их, – цитирует "Р-Спорт" Колобкова.