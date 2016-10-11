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Минспорта рассмотрит дело о детских боях ММА в Грозном 18 октября

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Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО.Прав ли Федор Емельяненко?

Рабочая группа министерства спорта России 18 октября рассмотрит ситуацию с показательными детскими боями на турнире по ММА в Грозном. Об этом сообщил заместитель министра спорта Павел Колобков.

Десятилетний сын Рамзана Кадырова Ахмад 4 октября победил соперника нокаутом за 14 секунд. Два других его сына – Эли (9 лет) и Адам (8 лет) – также выиграли бои. Президент Союза ММА России Федор Емельяненко осудил поединки, подчеркнув, что детям до 12 лет не разрешено выступать по правилам ММA.

- Рабочая группа проведет заседание 18 октября, будет приглашен министр спорта республики. Все необходимые документы мы от них получили, сейчас вместе с федерацией изучаем их, – цитирует "Р-Спорт" Колобкова.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161011/1110614302.html

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