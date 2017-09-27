Международная федерация ушу рассчитывает на включение этого вида спорта в Олимпиаду-2024

Исполнительный вице-президент Международной федерации ушу (IWUF) Энтони Го надеется на включение данного вида спорта в программу Олимпийских игр. Он рассчитывает, что это случится уже на Играх в Париже в 2024 году.

– Мы уже два раза были в шорт-листе видов спорта, которые могли попасть на Олимпийски игры, могли попасть в программу Игр в Токио, – цитирует "Р-Спорт" Го. – Мы все ближе и ближе к своей цели и надеемся, что будем представлены в Париже в 2024 году. Мы работаем над этим. Как вид спорта ушу готов к тому, чтобы быть представленным на Олимпиаде.

Я восхищен тем, как проведена подготовка к чемпионату мира в Казани. Весь мир знает, что сейчас здесь проводится такой значимый турнир по ушу.