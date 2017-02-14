Мэйуэзер подтвердил информацию о бое с Макгрегором

Лучший боксер современности американец Флойд Мэйуэзер сообщил, что действительно близок к подписанию контракта на бой с чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором. Сегодня издание The Irish Sun распространило информацию о поединке, который должен пройти по правилам бокса.

– Мы очень, очень близки к проведению супербоя, – цитирует Мейуэзера ESPN.

Ранее сообщалось, что американец предложил ирландцу 15 миллионов евро за организацию боя по правилам бокса. Однако Макгрегор потребовал 100 миллионов. Позже глава UFC Дана Уайт заявил, что ирландец не сможет провести поединок с Мейуэзером до истечения срока его контракта.