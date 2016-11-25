Мэтт Митрион: "Хотелось бы нокаутировать Емельяненко!"

Американец Мэтт Митрион, который 18 февраля в Сан-Хосе встретится с легендарным российским тяжеловесом Федором Емельяненко в американском промоушене Bellator, подчеркнул, что выиграть этот бой – шанс всей жизни. 38-летний спортсмен опроверг информацию о злоупотреблении алкоголем.

– Каковы ваши ожидания от предстоящего поединка?

– Я пришел в Bellator с той же целью, что и Федор, – выходить в клетку и побеждать. Я уже провел два поединка в этой организации – против Оли Томпсона и Карла Семанутафа – и в обоих одержал победу. Знаю, что и Емельяненко после возвращения на ринг также победил двух своих оппонентов. Одному из нас придется прервать свою победную серию. Сделаю все возможное, чтобы это был не я.

– На вашем счету 11 побед в профессиональной карьере, при этом 10 из них – нокаутом. Бой с Федором тоже планируете закончить досрочно?

– Конечно, мне бы хотелось нокаутировать Емельяненко! Но, признаться честно, я не расстроюсь и победой болевым приемом или по решению судей. Выиграть у самого Емельяненко – шанс всей жизни.

– В СМИ появилась информация, что в данный момент вы не в форме и злоупотребляете алкоголем.

– Это не так. Да, я не выступал с середины июля этого года, но я всегда поддерживаю себя в форме, тренируюсь каждый день. Что касается алкоголя – я не пью постоянно, но иногда позволяю себе расслабиться. Не вижу в этом ничего страшного.