Макгрегор встретится с Альваресом 12 ноября в Нью-Йорке

Чемпион UFC в полулегком весе Коннор Макгрегор встретится с обладателем пояса в легкой весовой категории Эдди Альваресом 12 ноября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden, информирует ESPN. На кону поединка между ирландцем и америтканцем будет стоять звание чемпиона UFC в легком весе. Ранее появялалсь информация, что первый номер рейтинга UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов 12 ноября проведет поединок за чемпионский пояс против Альвареса.