11:18 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Макгрегор встретится с Альваресом 12 ноября в Нью-Йорке

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Чемпион UFC в полулегком весе Коннор Макгрегор встретится с обладателем пояса в легкой весовой категории Эдди Альваресом 12 ноября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden, информирует ESPN. На кону поединка между ирландцем и америтканцем будет стоять звание чемпиона UFC в легком весе. Ранее появялалсь информация, что первый номер рейтинга UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов 12 ноября проведет поединок за чемпионский пояс против Альвареса.

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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US46

Какой ему титульник? За 3 года 2 боя, и те с мешками.))

12:36

Lucik1984

Пендосы сраные опять Хабиба прокатили с титульником(((

12:15

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